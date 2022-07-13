EBSO Başkanı Yorgancılar: İzmir Türkiye için bir şanstır

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB tarafından açıklanan Sanayinin Liderleri Programı'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yorgancılar, küresel ekonomide ve Türkiye'de yaşanan çok yönlü sorunlara rağmen, İzmir'in üreterek değer yaratmaya, ihracatla döviz kazandırmaya devam ettiğini ve bu başarısını da verilerle somut olarak ortaya koyduğunu söyledi. İzmir'in Türkiye'de üretilen ve TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı 4 bin ürünün yüzde 58'ini, yani 2.300'ünü üretebilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Üretim kapasitesi açısından İzmir; 363 ürün ile birinci, 346 ürün ile ikinci, 319 ürün ile üçüncü olarak toplamda 1.028 ürün ile İstanbul'dan sonra ilk üçe en fazla giren il olarak ikinci sırada yer almaktadır. İzmir; sahip olduğu üretim kapasitesi açısından gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörleri imalatında da Türkiye birincisidir" dedi.



BAŞARILARA AÇIK

İzmir'in en zor dönemlerde dahi Türkiye ekonomisine döviz kazandırmaya devam ettiğini dile getiren Yorgancılar, "2022 yılının ilk 5 ayında 7 milyar dolar ihracat ile ikinciliğini sürdürmektedir. Ülkede yaratılan GSYH'nın sektörel dağılımından İzmir sanayisi yüzde 7,4 pay alırken, İzmir'in kendi içinde sektörel dağılımında da sanayi yüzde 27,3 ile ilk sırada yer almaktadır" diye konuştu. Üretime kararlılıkla devam ederek bu tablonun ortaya çıkmasını sağlayan sanayicileri tebrik eden Yorgancılar şöyle konuştu: "İzmir, çok sektörlü yapısı ile her alanda göstermektedir ki, ülkemiz için büyük bir şanstır. Bu şansın doğru değerlendirilmesi, İzmir'de projelerin desteklenmesi son derece önemlidir. İzmir'in 100 yıl önce olduğu gibi 2023'e de, ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olarak giriyor olmasını memnuniyetle karşılarken, atıl kalan potansiyeli ile çok daha büyük başarılara açık olduğunun da altını çizmek isterim."

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