Memurluktan iş insanlığına uzanan kariyer yolculuğu

İzmir'in Bergama ilçesinde 12 yıl önce Diyanet İşleri kadrosunda görev yaptığı sırada girişimcilik ve farkındalık seminerlerine katılan Saim Karakaya, hayatında yeni bir dönem başlattı. Seminerlerle kendisini kişisel gelişim konusunda yetiştiren Karakaya, homeopati, refleksoloji, fitoterapi, NLP gibi alanlarda sertifikalar alarak kendi danışmanlık şirketini kurdu. Sahil Medikal Danışmanlık isimli firmasıyla 5 ilde ofisler kurup onlarca kişiye iş imkanı sağlayan ve binlerce distribütör ortağı edinen Saim Karakaya, aynı zamanda çözüm ortağı olduğu 160 ülkeye uluslararası ihracat yapan firmanın da danışmanı oldu. Daha büyük kitlelere ulaşarak girişimcilik eğitimi vermeyi hedefleyen Karakaya "Din görevlisi olmayı da çok seviyordum. Ancak kişisel gelişim semineri ile adeta içimde yeni ufuklar açıldı. 24 yıllık tebliğ ve irşat görevinden sonra bu alanlarda büyük kitlelere ulaşmak amacıyla devlet memurluğundan istifa ettim. Şimdi binlerce kişiye girişimcilik eğitimi vererek kendi danışmanlık firmamda iş insanı olarak çalışmaya devam ediyorum" dedi.



İÇİNDEKİ DEVİ UYANDIRDI

Bergama'nın Üçtepe köyünde 1973'te dünyaya gelen Karakaya, çocukluğunda resim yapmaya merak sardı. Okul yıllarında yazları tarlada tütün işinde, kışları da okulunun dışındaki zamanda babasının odun kömür mağazasında çalışıyordu. Bergama İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi'ni bitirir bitirmez, Diyanet İşleri kadrosunda göreve başladı. 24 yıllık görevi döneminde sürekli sosyal çalışmalara katıldı. Aldığı farkındalık ve girişimcilik eğitimi içindeki devi uyandırdı ve yeni terimlerle hayatı değişti.





5 İLDE OFİSİMİZ BULUNUYOR

Kendisine verilen bilgi ve vasıfların da zekatının olduğunu düşündüğü için seminerden sonra kişisel gelişim, farkındalık ve tavsiye ticareti üzerine eğitimler ve sertifikalar alan Karakaya, homeopati, refleksoloji, fitoterapi, NLP, aromaterapi, scioterapi gibi alanlarda uzun araştırmalar yaptı. Bu sürecin sonunda Sahil Medikal Danışmanlık şirketini kuran Karakaya, uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bir Türk markasının bayi ağını kurdu. Tebliğ ve irşat görevini bu alanlarda büyük kitlelere ulaştıracağını düşünerek memurluktan istifa eden Karakaya, şimdi sektöründe binlerce kişiye girişimcilik eğitimi vererek vazifesine bir iş insanı devam ediyor. Başarı grafiğiyle dikkat çeken Karakaya, "Daha büyük kitlelere ulaşmak için kendi işimi kurdum. 5 ilde danışmanlık ofisleri kurduk, onlarca çalışanımız var, binlerce distribütör ortağımız ve çözüm ortağı olduğumuz uluslararası 160 ülkeye ihracat yapan firmanın danışma kurulunda görev yapıyorum" diye konuştu.

UZMAN KADROMUZLA HİZMETTEN GURURLUYUZ

Alanında uzman kadrosuyla topluma ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Karakaya, "Görüyorsan ve duyuyorsan sorumlusun! Hayat insanlara ev ya da araba sahibi olmak, çocuklara miras olarak malvarlığı bırakmak için verilmedi." dedi. Karakaya şunları söyledi: "Homeopati gibi gelişmiş ülkelerde sıkça kulanılan, bu alanda hastaneleri kurulan, insanın kendi içindeki şifayı ortaya çıkaran, bütünsel tıp alanında büyük bir ekip ve uzman kadromuzla insanlığın farkındalığını arttırıp özellikle ülkemizde bunun öncülüğünü yapmayı amaç edindik. Önümüzdeki dönemde büyük girişimlerimiz olacak."



ŞENOL KANTÜRK / FARK YARATANLAR