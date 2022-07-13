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Haberler Ekonomi Shell dev tesisinden sevkiyatları durdurdu

Shell dev tesisinden sevkiyatları durdurdu

13.7.2022

Shell dev tesisinden sevkiyatları durdurdu
Uluslararası enerji şirketi Royal Dutch Shell, Avustralya'da bulunan dev yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi Prelude'den sevkiyatı durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, işçilerle ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Prelude LNG tesisinden 11 Temmuz itibarıyla kargo sevkedilmeyeceğini bildirdi. Yetkililer 11 Temmuz gecesi vardiyanın tamamlanmasının ardından Prelude'nin sevkiyatının kapandığını ifade etti. Shell, Prelude LNG terminalinden gönderdiği kargoların büyük kısmını Asya pazarına yönlendiriyor. Söz konusu anlaşmazlık nedeniyle tesisten ihracat gerçekleşmemesinin küresel doğalgaz pazarında fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor.
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