Sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı

TÜRKİYE'DE sigortalı sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, geçen yıl yüzde 96,7 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumun gelirleri, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 35,9 milyar lira arttı. 2020'de yüzde 67,5 olan prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı, 2021'de 8 puan artarak yüzde 75,5'e yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, aktif sigortalıların en fazla olduğu iller olarak sıralanırken, tüm sigortalıların yüzde 42'sini oluşturdu.

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