Son dakika: KYK kredi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak. Biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkımızın gençlere müjdesi olmuştu. 18-25 yaş arası gençlere önemli bir müjdeydi. Yurtlarımız... Pandemide bunu gördük. Karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm evlatların. Bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. 15 Temmuz- 1Eylül tarihleri itibarıyla gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa ücretsiz konaklamayı onlara sağlayacağız. Bu uygulamadan faydalanacaklar.

İster seyahat isterlerse "444 0 472 ALO GSB Hattı" buradan rezervasyon yapabilecekler. Şehirlerimizde farklı farklı rotalar çizebilirler. İnanıyoruz ki Anadolumuzun güzide zenginlikleri tekrar farkına varma adına gençlerimiz bu yaz birlikte yaşayacaklar. Gençlik kamplarımız da gençlerimizin emrinde. Gençlerimiz yeter ki talep etsinler, istesinler. Biz bakanlık olarak hükümet olarak devlet olarak gençlerimizin yanında her anlamda olmaya devam edeceğiz.

Bir seyahat tecrübesine, bir seyahat birlikteliğimize davet ediyorum. Zaman zaman sizleri bilgilendireceğiz. Zaman zaman genç arkadaşlarımızı bu çalışmalara, katılımcı ruh en önemli hizmet felsefemiz. Gençlerimizle birlikte karar vererek, uygulayarak ve geliştirerek hizmet çıtamızı yükselterek gençlerimizin mutluluğunu büyütmek var. Bu ruhla bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güzel tabloyu güçlendirmeye devam edeceğiz.

81 il ve her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Diyelim ki Kilis'ten başladılar, diğer il Gaziantep olabilir, Maraş olabilir veya Muğla olabilir.

KYK BORÇLARINA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?

Bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç.

Gençlerimizi bu anlamda biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi hiç bir mağduriyete edilemeyecek kadar önemli. Bakanlık olarak en detaylıca çalıştık. Hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi gençlerimizin mutlu olması için adımlarımızı atacağız. Çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısında konuyu ele alacağız.