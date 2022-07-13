Tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 22,8 milyon ceza

REKLAM Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 6 ayında 22,8 milyon lira idari para cezası uyguladı. Reklam Kurulu, bu yıl haziran sonu itibarıyla görüştüğü 1101 dosyadan 949'unda mevzuata aykırılık tespit ederken bunlardan 721'ine durdurma cezası verdi. Kurul, bu dosyaların 228'ine de 22 milyon 788 bin 684 lira idari para cezası kesti. Sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerine ilişkin 25 dosya karara bağlandı ve kurallara aykırılık tespit edilen 22 dosya hakkında yaptırım uygulandı. 19 dosya için durdurma cezası verilmesi, 3 dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları uygulanması kararlaştırıldı.

DİĞER