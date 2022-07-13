Tüm bal üreticileri BALMER’den yararlansın

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi olan BALMER'den İngiltere'ye ihraç edilen paketlenmiş balları forkliftle tıra yükledi. Varank, tüm bal üreticilerine, Ordu'da faaliyet gösteren BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi'ne gelerek verilen hizmetten yararlanmaları çağrısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak destekleriyle kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyleyen Varank, "Daha önceleri tenekelerle toptan şekilde satılan balın şu anda analizlerinin yapılıp paketlenmesi ve İngiltere'ye satılması, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini göstermesi açısından önemli" dedi.

DİĞER