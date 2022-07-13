Üç bakan yatırım için geliyor! BAE ile ilişkilerde yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. BAE'den üç bakan beraberinde CEO'larla birlikte Türkiye'deki yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye geliyor. BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir yatırım çalıştayında bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması planlanıyor. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'de görüşmeler yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek olan BAE heyeti, resmi temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. Türkiye'deki yatırım imkanlarının ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE'nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO'ları da yer alacak.



■ BETÜL USTA/ANKARA

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