‘Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz" dedi. Eldeki verilerin, KKM enstrümanının yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin sınırlandırılması konusunda başarılı olduğunu gösterdiğini ifade eden Nebati, "Nitekim döviz tevdiat hesaplarındaki toplam tutar 22 Aralık 2021'de 261,6 milyar dolar iken, bugün itibarıyla 233,4 milyar dolara gerilemiş durumdadır. KKM uygulamasıyla liralaşma desteklenerek oluşabilecek kur kaynaklı baskılar sınırlanmıştır. Ayrıca daha yüksek seviyelerde gerçekleşebilecek maliyet enflasyonunun önüne geçilmiş, ekonomik aktivitenin canlı bir şekilde devam etmesi başarılmıştır" diye konuştu.



SÜBVANSE EDİYORUZ

Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati, "Kira sözleşmelerindeyse Temmuz 2023'e kadar artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırdık. Tüm bu uygulamalarla fiyat artışlarını yavaşlatmak üzere toplam 241.3 milyar lira vergiden feragat ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati şunları kaydetti: "Attığımız adımların vatandaşımıza yansımasının takipçisiyiz. Hiçbir şekilde fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla koordinasyon halinde hareket ederek, nihai amacımız olan kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu süreçte sanayicisinden ihracatçısına, tüccarından esnafına tüm paydaşlarımızın desteğini beklediğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ayrıca, nihai amacımıza ulaşıncaya dek vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz."



■ HAZAL ATEŞ

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