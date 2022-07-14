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Haberler Ekonomi Euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1’in altında

Euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1’in altında

14.7.2022

Euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1’in altında
EURO /dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika adımlarına ayak uyduramayacağı ve artan enerji arz sıkıntıları ile bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen euro/dolar paritesi, verinin ardından 0,9998 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Fed'in daha da şahinleşeceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, Avrupa borsalarında düşüş yüzde 1'i aştı. Veri öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'de endeks vadeli işlem kontratlarında ise değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.
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