Petrol fiyatında sert düşüş yaşandı

Önceki gün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de korona virüs vakalarında görülen artışın ve getirilen kısıtlamaların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu bildirildi. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

KÜRESEL ARZ GÜNLÜK 99.5 MİLYON VARİLE ÇIKT

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99 milyon 500 bin varile ulaştığını bildirdi. IEA'nın haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, üretim artışında Rusya, ABD ve Kanada'nın yüksek üretiminin etkili olduğu belirtildi. Raporda, "Rusya'nın uluslararası yaptırımlara rağmen direnci, haziranda dünya petrol arzını destekledi ve operasyonel sorunlar ve sivil huzursuzluk nedeniyle başka yerlerdeki kesintilerin dengelenmesine yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı. Haziran ile aralık arasında küresel petrol üretiminin günlük 1 milyon 800 bin varil artması öngörülen raporda, OPEC+ ülkelerinde de bu dönemde günlük 380 bin varillik üretim artışı beklendiği kaydedildi. OPEC'in günlük üretimi de 180 bin varil arttı.