Bayramda 2 milyon 509 bin yolcu ücretsiz taşındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin kişinin trenlerle seyahat ettiğini söyledi. Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da da 2 milyon 509 bin kişinin ücretsiz yolculuk yaptığını belirten Karaismailoğlu, "Yükselen değer olan demir yollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik" dedi. TCDD'nin bayramda artan yolcu talebini karşılamak için trenlere ek sefer koyduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'la 1,6 milyon, İZBAN'da 688 bin ve Başkentray'da 221 bin yolcunun ücretsiz taşındığını duyurdu.

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