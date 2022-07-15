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Haberler Ekonomi Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı

15.7.2022

Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, beklentileri aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu. Endeksin imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Ankete katılan ekonomistler yıllık bazda yüzde 10,2 artış öngörmüştü.
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