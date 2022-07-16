350 milyar dolarlık derin bir yara açıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin ülke ekonomisine faturası da ağır oldu. Darbe girişiminin ardından ülke notu düştü, risk primi arttı, yabancı yatırımlar kesildi, borçlanma maliyetleri yükseldi. Ülkenin gayrisafi millî hasılası düştü, kişi başı gelir 10 bin doların altına geriledi, faizler yüzde 24 seviyelerine çıktı, enlasyon yüzde 19'ları aştı ve ekonomi yüzde 0,2 daraldı. Dolar bir günde yüzde 20 değer kazanırken, borsada iki günlük düşüş yüzde 14'lere yaklaştı.



TOPARLANMAYI BAŞARDIK

Hisse senetlerinin değer kaybının, darbe girişiminden iki gün sonra başlayan seanslarda 50 milyar lira eridiği görüldü. Toplamda girişimin ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 350 milyar dolar olarak ifade edildi. Bütün kayıplara rağmen başlayan topyekün seferberlik, ülkenin de hızla toparlanmasını sağladı. BİST 100 Endeksi 6 ayda toparlandı, ihracatta rekorlara ara verildi ama 2017'de başlayan hızlı çıkış, takip eden yıllarda rekorları beraberinde getirdi.

TÜRKİYE 1003 FETÖ'CÜ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN TALEP ETTİ

Hükümetin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre FETÖ elebaşı Gülen bugüne kadar 7 defa ABD'den istenirken, 110 ülkeden 1133 FETÖ mensubu hakkında toplamda 1234 iade talebi iletildi. Bunlardan üçü iade talebi iletilen ülkeler tarafından kabul edilirken, 28 ülke ise 121 örgüt mensubunu sınır dışı etti. İçişleri Bakanlığı, Interpol Daire Başkanlığı'na 1003 FETÖ mensubuna yönelik kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Ancak, FETÖ mensuplarına yönelik kabul edilen 1 kırmızı bülten talebi bile bulunmuyor.