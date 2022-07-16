Doğalgaz depolamada kapasite yükseltiliyor

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi genişleme çalışmaları kapsamında açılan 18 kuyudan 9'unda gaz akış testi yüzde 100 sonuç verdi. Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinde kilit role sahip, biri Tuz Gölü'nün metrelerce altında ve diğeri de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bulunan iki yer altı doğalgaz depolama tesisinde genişleme çalışmaları son hızıyla devam ediyor Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküplük kapasitenin, 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Bir diğer önemli kapasite artışı da Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde hayata geçiyor.2017'de başlayan çalışmalarda sona gelinirken, BOTAŞ ekiplerinin çalışması kapsamında kuyu sondajları da tek tek tamamlanıyor. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 9'unda gaz akış testi başarıyla tamamlandı. Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3,2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. Projenin aşamalarını yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğalgazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda Silivri'deki tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz" diye açıklamada bulunmuştu.Tüm tesislerde ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hedefiyle yola çıkan BOTAŞ, Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinde de bu doğrultuda hareket ediyor. Tesiste ihtiyaç duyulan elektrik için BOTAŞ yönünü rüzgara çeviriyor ve 4,2 megavat kapasitelik RES kurulumu yapıyor. Bu kapsamda RES santrallerinin tüm bileşenleri sahaya ulaşmış olup montaj çalışmaları sürüyor. Bu ay içinde elektrik üretecek Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ndeki RES, genişletme projesi dahil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü karşılayacak.■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA