EİB’in AB’ye ihracatı yüzde 22 artış gösterdi

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), haziranda ihracatını yüzde 10 artışla 1 milyar 702 milyon dolara çıkardı. 2022 yılının ilk yarısında ihracatlarını yüzde 21 yükselterek 9 milyar 276 milyon dolara çıkaran Egeli ihracatçılar, son bir yılda yüzde 21 artışla 17 milyar 934 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin 2022'nin ilk yarısında 207 farklı ihraç pazarına ulaşarak 135 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi. Eskinazi, "AB'ye ihracatımız ilk yarıda yüzde 22 artışla 4 milyar 349 milyon dolarlık hacme ulaştı. 23 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 46, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 oldu" diye konuştu.

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