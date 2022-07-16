Hazine Bakanı Nebati, G-20 görüşmelerini anlattı: Kalıcı çözümlerin önemini vurguladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, toplantının ilk ayağında "Küresel Ekonomi" başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.



KÜRESEL GÜVENLİK AĞI

Nebati, "Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık" ifadelerini kullandı. Nebati, "Küresel Sağlık Gündemi" başlıklı oturuma yönelik olarak da "Küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak koordinasyon mekanizmasıyla pandeminin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının azaltmasının önemini kapsamlı bir şekilde aktardık" bilgisini verdi. "Uluslararası Finansal Mimari" başlıklı üçüncü oturuma ilişkin ise Nebati, "Çok taraflı kalkınma bankalarının kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra Ortak Çerçeve'nin başarılı bir şekilde uygulanmasının, kırılgan ülkeleri hedef alan özel tedbirlerin ve küresel finansal güvenlik ağının önemine vurgu yaptık" dedi. Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını bildiren Nebati, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra özellikle sanayi ve teknoloji alanında ilişkileri geliştirmenin önemini vurguladıklarını ifade etti. BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Bölgenin iki önemli ülkesi olarak ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı iş birliğinin önemine değinerek, gerek ikili temelde gerek bölgesel bağlamda eş güdüm içinde çalışmanın hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve istikrarına olumlu katkı yapacağını belirttik" ifadesini kullandı.









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