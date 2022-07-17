EYT’liler için geri sayım başladı

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişi bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ardından EYT'liler için de kolları sıvadı ve geri sayım başladı. EYT'liler için takvim netleşmeye başlarken Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu.

SİGORTAYA BAKILACAK

Bu konuda Finlandiya ve Danimarka modelinin incelendiği, hedefin ise Türkiye modelini oluşturmak olduğu belirtiliyor. Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek. Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model de Almanya modeli olarak da lanse edilen sistem. Bu model kapsamında emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor. 4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksik günler tamamlanacak. 5. model ise Finlandiya modeli... Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.

ARALIK AYINDA MÜJDE VERILECEK

ÇALIŞMALAR aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 2023'ün ocak ayında Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek.