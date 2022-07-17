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Haberler Ekonomi Hububatta verim ve kalite yüksek

Hububatta verim ve kalite yüksek

17.7.2022

Hububatta verim ve kalite yüksek
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de hububat hasadının 2-3 hafta gecikmeli başlamasına rağmen yağışın olumlu seyretmesinden dolayı verim ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi. Edirne'de açıklama yapan Güldal, TMO merkezlerinde yoğun bir alım gerçekleştirildiğini belirtti. Ülke genelinde hububat hasadının verimli geçtiğini vurgulayan Güldal, TMO'nun buğdayda ton başına 7 bin 450 lira, arpada ise ton başına 6 bin 200 lira olan alım fiyatının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Güldal, "Türkiye'de beklenen rekolte büyük oranda gerçekleşecek. Bu anlamda hububat özelinde verimli ve bereketli bir sene yaşıyoruz" diye konuştu
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