Karakılçık ekmeğinin satışı 7 ayda 15 bini aştı

SEFERIHISAR'IN Gödence Köyü'ndeki bir çiftçinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e emanet ettiği atalık karakılçık buğdayı sofralardaki yerini aldı. Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerin 7 aydaki satış rakamı 15 bini aştı. Karakılçık ekmeği doğal, sağlıklı ve besleyici özelliğiyle tarladaki üretici kadar tüketiciyi de memnun etti. Sağlık çalışanı Rüya Mercan, "Karakılçık ekmeğiyle tanışalı yaklaşık dört ay oldu. Kızımıza sağlıklı bir ekmek yedirme düşüncesiyle araştırma yaparken keşfettik. Memnuniyetimiz arttıkça da tavsiye etmeye başladık" diye konuştu.

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