Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

KÜRESEL pay piyasalarında, ABD'de hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı daha da şahinleştireceği endişesiyle oynaklık artarken, gelecek hafta gözler merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrilecek. Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de TÜFE'nin yıllık yüzde 9,1 artmasının ardından Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuzda 100, eylülde ise 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi öne çıktı.

ABD'nin 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvili arasındaki fark da 63 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 7 düşüşle 98,2 dolardan tamamlarken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyarak, haftalık yüzde 2,2 değer kaybıyla 1.707 dolara geriledi. Avrupa'da ECB'nin faiz kararı beklenirken, yurt içinde, gelecek hafta gözler perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak.