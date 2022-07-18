2000’den sonra emekli olanlar intibak istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesinin yapılmasını istedi.



MÜJDE BEKLİYORUZ

Ergün, "Çalışma yaşamının içinden gelen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in son açıklamaları, EYT mağdurlarının da yüzünü güldürmüştür. Ayrıca asgari ücrete, hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı yapılan artışlar da memnuniyet verici gelişmeler arasındadır" dedi. Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili bir müjde beklediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek, emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz"

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