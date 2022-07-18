4 milyon haneye 15 milyarlık destek

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Elektrikten, doğalgaza, eğitim desteğinden doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahı paylaşmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak.



BAŞVURULAR BAŞLADI

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında katkı sağlanacak. Destekler 12 ay boyunca verilecek. Hükümet 2021'de 97,8 milyarlık sosyal yardım yaptı. Hâlihazırda bakanlık olarak evinde engelli ve yaşlısı olan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyordu. Yeni sosyal yardım paketi ile yaşlı ve engellisi olmayan fakat ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği verilecek. Evde bakım yardımı alan aileler de destekten faydalanamıyordu bu paket ile destek sağlanmış olacak. Dört gözle beklenen destek programına başvurular e-devlet üzerinden 27 Haziran'da başladı. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek. 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde destek sağlanacak. Ailelerin yapacakları tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Çocuklara eğitim desteğini Aile Bakanlığı sağlayacak. İhtiyaç sahiplerine elektrik ve ısınma desteği de veriliyor. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımı yapıldı. Isınma yardımı daha önce sadece kömür olarak veriliyordu. Doğalgaz desteği için ilk ödeme Mart ve Nisan'da yapıldı ikinci ödeme Ekim-Kasım'da olacak. 330 bin hane doğalgaz başvurusu yaptı. Doğalgaz yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine 450-1150 lira arasında yardım yapılıyor.

VEFAT PARASI ALACAKLAR

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek. Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca ölüm belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ALANA DA ELEKTRİK ÖDEMESİ

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine elektrikten doğalgaza 50 kalemde destek sağlıyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek ödemesi yapıldı. Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabiliyor. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden evde bakım yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Artık evde bakım yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.

■ FATMA GÖKSU