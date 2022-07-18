‘Eğitimin, sağlığın kalkınmamızdaki rolünün farkındayız’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2002'de eğitimin toplam bütçe içindeki payının yüzde 9,4 iken bugün bu oranı yüzde 13,5'e çıkarttıklarını bildirdi.



100,8 MİLYARA ÇIKTI

KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 lira, yüksek lisans öğrencilerine 90 lira, doktora öğrencilerine 135 liralık aylık öğrenim kredisi verildiğini anımsatan Nebati, 2002'de hiç şehir hastanesi olmadığına işaret ederek, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahip olunduğunu vurguladı. Sağlık harcamalarının 2002'de toplam bütçe içindeki payını yüzde 2,5 iken, bugün bu oranın yüzde 6,4'e çıkartıldığını bildiren Nebati, şunları kaydetti: "2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar lira iken, 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar lira seviyesine yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar lira daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar liraya ulaşıyor. Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz."

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