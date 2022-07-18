Marketlere fiyat oyunu cezası geldi

Enflasyonla mücadele sürerken, marketlerin indirim oyunları da bir bir ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında da vatandaşı aldatmaya yönelik reklam ve indirim oyunlarından dolayı bazı marketleri affetmedi. Kurul, internet üzerinden çevrimiçi hizmet veren bir marketi mercek altına aldı. İncelemeye göre market, indirim kampanyasıyla 430 gram çiçek balını 17,69 liradan satışa sundu, ancak birkaç gün sonra ürün tedarik edilemediği gerekçesiyle sipariş iptal edildi. 30 günlük süre geçmeden de aynı ürünün 12,30 liralık zam ile 29,99 liralık yeni fiyattan satışa sunulduğu tespit edildi. Ayrıca tüketicinin aynı siteden 120'li 384 gram demlik poşet çayı 24,66 lira fiyatla satın aldığı, bu ürünün siparişinin de iptal edildikten sonra 22 liralık zam ile 46,75 liralık yeni fiyatla tekrar satışa sunulduğu belirlendi. Tüketici fiyat oyununu belgelerken market yönetimi siparişlerin neden iptal edildiğini açıklayamadı. Bunun üzerine Kurul firmaya 155 bin 712 lira para ve anılan reklamları durdurma cezası verdi.



SİPARİŞİ İPTAL ETTİ

Bir zincir marketin mobil uygulaması üzerinden 5 litre ayçiçek yağı alan tüketicinin siparişlerinin iptal edildiği, tüketici uyarılmadan ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Kurul, söz konusu zincir markete de 15 bin 566 lira para ve uygulamayı durdurma cezası kesti. Bir marketin de yüzde 25 indirimle adedi 14,95 liradan ananas, yüzde 35 indirimle 4,5 liradan portakal satması, incelemeye alındı. Karaman'da indirim yapmadığı tespit edilen markete de 11 bin 429 lira ceza kesildi.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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