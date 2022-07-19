Okul-sanayi iş birliğini geliştirecek yapılanma

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokolle okul-sanayi işbirliğini daha geliştirecekleri yeni bir yapılanmaya gideceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla ASO'da, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Özdebir, Bakan Özer'in mesleki eğitimde çok büyük çaba ve gayret göstererek adeta gidişatı tersine çevirdiğini aktararak, katsayı uygulaması ile cazibesini kaybeden mesleki eğitime yeni bir ruh ve kan aşılandığını söyledi.

Özdebir, artık en iyi Anadolu ve fen liselerine gidebilecek öğrencilerin meslek liselerine kayıt yaptırdığını ve bunun son derece önemli olduğunu anlattı. Bakan Özer ile Özdebir'in imzaladığı protokolle meslek komiteleri ile eşleştirilen okullar, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları kapsamına alınacak. ■ BURCU ŞEN