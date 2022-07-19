Sabiha Gökçen’de 2022 yılı yolcu rekoru kırıldı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 582 sefer ve 100 bin 804 yolcu sayısıyla 17 Temmuz'da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı. İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı." dedi. İSG bu yılın ilk 6 ayında 13,7 milyon yolcu ağırladı.

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