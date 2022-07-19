Turkcell’den teknoloji girişimlerine finansman

TURKCELL, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile birçok sektöre fayda sağlıyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Turkcell olarak, Financell şirketimiz aracılığıyla Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ'lerin yanı sıra girişimcilerin de teknolojik ihtiyaçlarına uygun hızlı kredi imkanı sağlıyoruz" dedi.

Özata, "Müşterilerimizi rekabette öne çıkaracak projeler sunuyoruz. Son olarak Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden Roof Stacks'a finansman desteği sağlayarak firmanın acil teknoloji ihtiyaçlarını karşıladık. Müşterimize Gebze veri merkezimizde uluslararası güvenlik standartlarında hizmet sunmaya başladık. KOBİ'lerin ve girişimcilerin uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda daima yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.