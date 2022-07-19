Ulusal Staj Programı dünyaya örnek oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen ve OSBÜK'ün çalışmaları ile OSB'lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lisesi öğrencisinin bu yıl ilk defa dahil edildiği, OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterilen Ulusal Staj Programına katılma çağrısı yapıldı. İşverenler, genç istihdamının desteklenmesi ve KOBİ'lerin stajyer ihtiyacını karşılamasını hedefleyen Ulusal Staj Programı çerçevesinde oluşturulan Stajyer Havuzuna başvurarak, buradan stajyer talep edebiliyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin 81 ilindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicilerini programa başvurmaya davet etti. Kütükcü, programın hem gençler için hem de stajyer ihtiyacı olan işletmeler için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. ■ HAZAL ATEŞ

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