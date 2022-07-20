  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli alacak! İ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli alacak! İ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

20.07.2022, 09:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli alacak! İ

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA