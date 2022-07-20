Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli alacak! İ

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.