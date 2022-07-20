Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapıyor!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Doğuş Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacak.

Üniversitenin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.