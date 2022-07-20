Gemi tartışmasında söz Bakanlık ve firmada

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde söküm işlemlerinin yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisinde yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine yetkili kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca en ufak bir tehlike bulunması durumunda geminin söküm işlemlerine başlanılmayacağı ifade edilirken, söküm işlemini gerçekleştirecek olan Sök Denizcilik firmasının yetkilileri ise iddia edilen asbest oranının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Halen Brezilya'da olan geminin teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından yola çıkacağı öğrenildi. Basel Sözleşmesi'ne göre riskli bir durum tespit edilmeyen gemi ile ilgili AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi.

8 AY SÜREN DENETLEME

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geminin kamuoyunda oluşan kaygılar nedeniyle bir kez daha genel bir kontrole alındığını belirtti. İddia edildiği gibi gemide 900 değil, yaklaşık 9 ton asbest bulunduğu ifade edilirken Sök Denizcilik'ten yapılan açıklamada, "Geminin firmamıza devri Brezilya ve Fransız otoritelerince uygun görüldü. Uluslararası akreditasyona sahip bağımsız denetim firmalarının yaptığı inceleme ve analizler sonucu, asılsız bilgilere dayanarak Sao Paulo gemisi özelinde iddia edilen asbest oranlarının gerçeği yansıtmadığı belgelendirilmiştir. Bakanlığın raporu yüksek miktardaki asbest oranlarının asılsız olduğunu kanıtlamaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme geminin ülkemize getirilmesinde ve sökülmesinde radyolojik açıdan bir sakınca bulunmadığını ilgili kurumlara bildirmiştir" denildi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu vurgulanırken, "8 ay süren detaylı denetlemeler, net analiz ve rapor sonuçları elimize ulaşmadan, Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesi ile ilgili firmamız herhangi bir resmi başvuruda bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.

'GEMİYİ YOLA ÇIKARMADIK'

DENİZ Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek konuya ilişkin, şunları söyledi:"Şubemizin üyesi olan şirketimiz 16 ay önce gemiyi aldı. Avrupa Birliği lisansını alan şirket, kriterleri en üst düzeyde uyguluyor. Sosyal medyada çıkan bu haberlerde bilinmeyen evraklarla yola çıkılmış, sektörümüzü karalama kampanyası başlatılmıştır. 600 ton, 900 ton gibi dünyada hiçbir geminin üzerinde olmayan asbest miktarının söylenmesi sektörümüze ve buradaki şirketlere çok zarar veriyor. Bütün işlemlerimiz bittiği halde gemiyi yola çıkarmadık."