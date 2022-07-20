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Haberler Ekonomi İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi, 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

20.07.2022, 09:41

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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