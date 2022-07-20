Kınık Aqua Park açıldı

KINIK Belediyesi'nin, Poyracık Değirmenbayırı'nda 15 bin metrekarelik alanda 5 milyon liraya ilçeye kazandırdığı sosyal tesislerdeki Kınık Aquapark tamamlanarak hizmete girdi. Kınık Belediyesince işletilen 1000 kişilik düğün salonu, yazlık sinema, Teras kafeterya, aile havuzu, çocuk havuzu olan aquapark, iki belediye çalışanının düğününde görkemli bir törenle resmi olarak açıldı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Merkez Ar-Ge ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcıları Emre Cemil Ayvalı, Muhammed Doğan, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hizal, MKYK Üyeleri Orkun Güzel ve Kudret Karaçelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Uslu, Ahmet Şimşek, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP ilçe Başkanları Hasan Hüseyin Engin, Adem Paydaş, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Molla Ahmet, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Menemen Belediye Başkan Yrd. Yusuf Demircioğlu, Aşkın Uyar, muhtarlar ile çok sayıda isim katıldı.

İLÇEYE HAYIRLI OLSUN

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajla açılışın Kınık halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tebriklerini iletti. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Belediye Sosyal Tesisinin tüm Kınıklılara hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunarak açılışa katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Aslı Coşkun- Halil Barak'ın düğün töreninin ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kınık Belediyesi'nin bütçesiyle ilçeye kazandırılan tesisin hayırlı olması temennisini dile getirdi.