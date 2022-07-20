Konut satışlarında tüm zamanların 6 ay rekoru

TÜRKİYE genelinde konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 31,4 artışla 726 bin adedi aşarken, tüm zamanların ocak-haziran dönemi rekoru kırıldı. Ocak-haziranda en çok konut 134 bin 312 adetle İstanbul'da satılırken, onu 66 bin 323 ile Ankara, 42 bin 973 adetle İzmir izledi.

Sektör temsilcileri, tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ocak-haziran dönemi rekoru kırılmasının konuta yönelik talebin ne kadar canlı olduğunu gösterdiğini bildirdi. Türkiye genelinde haziranda 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda yabancılara 8 bin 630 konut satıldı.

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 81,8 artış kaydetti. Haziranda ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610'a çıktı.