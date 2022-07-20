Valizlerimiz Almanya’da kaldı

TÜRKİYE'YE gelen tatilcilerin valizleri ülkede yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle Almanya'daki havalimanlarında kaldı. Eşyaları olmadan Türkiye'ye dönen tatilciler büyük mağduriyet yaşadı.

GURBETÇİLER, günler geçmesine rağmen valizlerine ulaşamadı. Bodrum'daki otellerine giriş yapan tatilciler, yetkilileri defalarca aramalarına rağmen valizlerinin nerede olduğunu öğrenemedi. Tatil için ayırdıkları parayı, valizleri gelmediği için harcamak zorunda kalan tatilcilerin bazıları erken dönüş yapmayı planladıklarını söyledi. Eşi ve 1,5 yaşındaki çocuğu ile Bodrum'a tatile gelen Özgün Gürbüz, Münih Havalimanı'ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum'a geldiklerinde valizlerinin Almanya'da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını söyledi. Gürbüz yaşadıkları sorunla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını dile getirdi. ■ OSMAN AKÇA