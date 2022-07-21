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Haberler Ekonomi Abdülhamid Han gemisi Akdeniz’e açılıyor

Abdülhamid Han gemisi Akdeniz’e açılıyor

21.7.2022

Abdülhamid Han gemisi Akdeniz’e açılıyor

LEFKOŞA'DA 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Oktay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "7. nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip. Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz'de, Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin! Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir!"

ürkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'da çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına hız katacak.

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