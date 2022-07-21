Akkuyu NGS’de son reaktörün temeli atılıyor

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ve son reaktörünün temeli bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak. Özellikle yerli kaynakların kullanımı için atılan adımların dikkatleri çektiği son yıllarda, en önemli projelerden birisi de Mersin Gülnar'da yükseliyor.

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'deki tüm reaktörler devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirteerek, "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor" diye konuştu.

HEDEFE YAKLAŞIYORUZ

Bakan Fatih Dönmez, "Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah gelecek yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ilk reaktörü devreye alacağız" ifadelerini kullandı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK