İngiltere’de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

İNGİLİZ Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon, mayısta yüzde 9,1 olmuştu. TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti. ONS açıklamasında, enflasyondaki artışa, hızla yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu belirtildi. İngiltere'de yıllık enflasyonun 1982 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşması İngiltere Merkez Bankası'nın faizi artırması yönündeki baskıları artırdı. Ülkede 2 milyondan fazla kamu çalışanının ücretleri yüzde 4-5 artırılırken, ekim ayında enflasyonun yüzde 11'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

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