Vatandaşlarımız gemi konusunda rahat olsun

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Brezilya'dan sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne getirilecek olan uçak gemisi "Nae Sao Paulo" ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bütün süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerliyor" dedi.

KARALAMA KAMPANYASI

Adem Şimşek, şunları söyledi: "22 bin ton demir ağırlığında olan gemi, ülkemize yakın bir zaman içinde hareket edecek. AB lisansını alan SÖK Denizcilik şirketi, kriterleri en üst düzeyde uyguluyor. Şirket asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla envanter çalışmalarını yapmış ve Bakanlığımız notifikasyon belgesini onaylamıştır. Sosyal medyada çıkan haberlerde, aslı olmayan evrak veya bilgilerle yola çıkılmış, adeta sektörümüzü karalama kampanyası başlatılmıştır. 600 ton, 900 ton gibi dünyada hiçbir geminin üzerinde olmayan asbest miktarının söylenmesi sektörümüze ve burada bulunan şirketlere çok büyük zarar veriyor.

Şubemizin üyesi SÖK Denizcilik firmasının projeyi çevreye bir zarar teşkil etmeden başarılı bir şekilde tamamlayacağını biliyoruz. Şube olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

Gemi söküm sektörünün ülkemize yılda yaklaşık 1 milyar doların üzerinde ekonomik katkı, 10 bin kişiye de istihdam sağladığını vurgulayan Şimşek, "Bizler, AB standartlarına uygun, çevreye duyarlı 'GreenRecycling' yeşil dönüşümle bu tür gemilerin kesimini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da gemi sökümleri sorunsuz yapılacaktır" diye konuştu.