YİD projelerinde dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle The Ankara Otel'de düzenlenen toplantıda, ulaştırma sektörüne son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, vatandaşın hayatındaki gelişmeleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, yatırımların devam ettiğinin altını çizdi.

183 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Gelecek yıldan sonra Yap-İşlet- Devret (YİD) projelerinin kendi kendilerini destekleyeceklerini belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu alanda dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu söyledi. Yatırımlarla yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu, 1 milyar litre akaryakıttan doğrudan tasarruf sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, doğrudan tasarrufun yanı sıra bölgeye de istihdam, üretim, turizm ve tarım alanında katkı sağlandığını anlattı. Karaismailoğlu, 183 milyar dolarlık yatırımın, üretime 1 trilyon doların üzerinde etkisinin olduğunu bildirdi.

5 BÜYÜK FİRMA UYDURMA

Karaismailoğlu, İstanbul'a birinci köprü yapıldığında eleştirilerin geldiğini hatırlatarak, "Yatırımlar vatandaşımızın hayatına konfor, güvenlik getirdi, yaşam kalitesini artırdı." diye konuştu. Projelerde yatırım maliyetinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün 6,7 milyar dolar, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2,545 milyar euro olan maliyetlerine ilişkin devletten bir kuruş para çıkmadığının, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale projelerinin yıllık 40 milyon dolar olan işletme masraflarına da karışmadıklarının altını çizdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, devlet kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırımla 25 yıllık işletme süresi içinde 22 milyar euroluk kira getirecek finansman modeliyle başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "5 büyük firma hikayesi"nin tamamen uydurma olduğunu belirterek, "Bizim YİD projelerimize teklif veren 30'un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yok, büyüklükleri yaklaşık olarak birbirlerine eşittir. Çanakkale Köprüsü'ne 17 firma teklif verdi" değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattının ihalelerini de tamamladıklarını, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 2025 yılı sonu itibarıyla da 500 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir hızlı tren hattını faaliyete alacaklarını söyledi.

ÖZ BÜTÇEYLE 15 YILDA BİTERDİ

KARAİSMAİLOĞLU, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleriyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "37,5 milyar dolarlık işi öz bütçeden yapmış olsaydık, bugün 28 bin 664 km bölünmüş yol uzunluğu var, bunu tahminen 10-15 yıl sonra tamamlayabilecektik. YİD projelerinin bütçeye kaynak sağlama açısından, kısa zamanda bitmesi ve kamuya kısa zamanda geri dönüş sağlaması açısından katkısı, yaptığımız ve harcadığımız paranın çok ötesinde. Sosyal medyada, oturduğu yerden keyif yapmak için bu projeleri karalamayın, bu projeleri en çok kullananlar bu tezviratları yapıyorlar. Ama hakikaten bunlardan vatandaşlarımız memnun."