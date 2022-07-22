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Haberler Ekonomi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı

22.7.2022

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı
ABD'DE ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Başvurular önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 244 bin seviyesinde korundu. Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.
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