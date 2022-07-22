Dinamik, çekim merkezi EBSO için göreve talibiz

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Türkiye'nin en köklü sanayi odalarından biri olan Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı. EBSO seçimi öncesi açıklamalarda bulunan Karabağlı, "Heyecan ve enerjimi EBSO üyesi tüm sanayicilerimize taşımak istiyorum" dedi. Karabağlı, düzenlediği basın toplantısında Ekim ya da Kasım aylarında yapılması planlanan EBSO genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. İzmir'in Tire ilçesinde başlayan yaşam öyküsünü, iş hayatını ve üstlendiği sosyal sorumluluk projelerini anlatan Karabağlı, EBSO'nun köklü ve güçlü bir kurum olduğuna dikkat çekti.

GÖNÜLLÜLÜK LAZIM

Karabağlı, "Bazı şeyler için gönüllülük lazım, kalbi duygular lazım, enerjiniz lazım, heyecanınız lazım. Ancak bunlar varsa bir şeyler yapıp, bir şeyleri hedefleyebiliyorsunuz. Evet bizim bu vatana millete bir borcumuz var. Bir fedakarlık yapmak zorundayız. Bunun için de önce yola çıkmak lazım. Önce niyet edeceğiz, sonra yola çıkacağız. Ben de bu kalbi duygularla Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yeni dönemdeki seçiminde yönetim kurulu başkanlığına onur duyarak adaylığımı açıklamak istiyorum" dedi.

Dinamik, kapsayıcı ve yenilikçi bir EBSO için yola çıktığını, ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını benimsediğini aktaran Karabağlı, "Biz EBSO'yu nasip olursa arkadaşlarımızla beraber 1 kişi 11 kişi değil, 111 kişi yönetmeye çalışacağız. 111, belki de daha fazla kişiyle işbirliği yapacağız. Biz kurumlar arası işbirliğinin de çok ciddi avantajlar getireceğinin farkındayız. Güç birliği çok önemli. Sadece odalarla değil, sivil toplum kuruluşları ile şehrin tüm bileşenleri ile hatta hükümet ve sonrasında İstanbul olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği fırsatlarını muhakkak kovalayacağız ve geliştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KIVILCIMI ÇAKACAĞIM

EBSO'daki 53 meslek komitesinin en önemli insan kaynağını barındırdığını vurgulayan Karabağlı, "Heyecan ve enerjimi tüm EBSO üyelerine, tüm paydaşlarıma aktarmak istiyorum. Çünkü heyecanımız, enerjimiz var ve birçok sanayici arkadaşımın da heyecanlı, enerjisi olduğunu görüyorum. Önemli olan bu enerjiyi ortaya çıkaracak kıvılcımı çakmak diye düşünüyorum. İnşallah arkadaşlarımla birlikte ben bu kıvılcımı çakacağım. Dolayısıyla heyecanı daha yüksek, daha çok ilgi gören, çekim merkezi haline gelen bir EBSO yaratmaya çalışıyor olacağız" diye konuştu.

ÇOK SAYIDA KURUMUN YÖNETİMİNDE YER ALIYOR

İZMİR Tire'de 1966 yılında doğan Karabağlı, 1980 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra kazandığı ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan ve akıllı elektronik sayaç tasarımı ve üretiminde başarılı işlere imza atan Karabağlı'nın, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis üyeliği ve Elektrik Bileşenleri ve Ölçme Cihazları Sanayi Komitesi Başkanlığı, Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu üyeliği ve TÜSİAD üyeliği bulunuyor.

METİN BURMALI