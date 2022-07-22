Kamuda mali disiplinden taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldıklarını belirterek, "Arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Toplantıda, kamu fiyat politikalarının mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesi, stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesi, fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam etmesi, kış ayları öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması ve Türkiye'de enerji tüketim alışkanlıklarının tasarrufa yönlendirilmesi kararları alındı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. ■ HAZAL ATEŞ