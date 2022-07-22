Merkez Bankası faizi yüzde 14’te sabit tuttu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası kararında, "Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir." denildi. Kurul'un güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağı da açıklamada kaydedildi. Bu arada Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı.

DİĞER