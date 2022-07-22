Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

İzmir Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının en önemli sorununun yüzde 45 oranındaki yüksek ÖTV olduğunu, bu oranın düşürülmesini beklediklerini söyledi. Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sürdürdükleri çalışmaları Yeni Asır'a anlattı. 17 yıldır görevini sürdüren ve gece tarifesini kaldıran ilk oda başkanı olan Anık, taksi çağırma aplikasyon sistemi, VIP Taksi ve engelli erişimine uygun taksi hizmetleriyle fark yarattı.

EN BÜYÜK SIKINTI ÖTV

Taksici esnafının bugün en önemli sıkıntısının ÖTV olduğunu dile getiren Anık, "Ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi dışındaki diğer unsurlar yüzde 4 ile yüzde 8 arası ÖTV öderken taksiler yüzde 45 ÖTV ödüyor. Bu oran çok yüksek ve arada uçurum var. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Zaten piyasadaki taksilerin değeri 120 bin liradan başlıyor. Araç 3 yılda zaten kendini amorti edemiyor. 140 bin liranın 70 bin lirası ÖTV'ye gidiyor. Ayrıca bizim masraflarımız fazla, her araçta 3 kişiyi sigortalı gösteriyoruz. Sigorta giderleri yüksek. Bunun aylık masrafı 3 bin lirayı buluyor. Bu konuda destek istiyoruz. Esnafın yükü hafifletilmeli. İstihdama katkı koyuyoruz. ÖTV'nin ve sigorta primlerinin düşürülmesi esnafımıza büyük avantajlar sağlayacaktır" dedi.

Her taksi plakasının çalıştığı durağa kayıt olması ile ilgili yeni bir projeye başladıklarına dikkat çeken Anık, "Türkiye'de yaklaşık 15 büyükşehirde uygulanan bir proje. Bizim de bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. UKOME kararı alındı. Listeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. Önümüzdeki günlerde neticelenecek. Herkesin çalıştığı durak belli olacak. Siz bir plakayı söylediğiniz zaman biz size o aracın hangi durakta çalıştığını söyleyebileceğiz. Sözsüz kuralı resmiyete dönüştürmüş oluyoruz. Taksici esnafımızın ruhsatlarına çalıştıkları durak da eklenecek. Amacımız duraksız aracın kalmaması" diye konuştu.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KORONAVİRÜS vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte tekrar önlemler alacaklarını belirten Anık, "Taksici esnafımız lütfen maskelerini taksınlar. Önümüzdeki günlerde araçların dezenfekte edilmesi uygulamasına başlayacağız" dedi. Anık, gelecekte elektrikli taksilerin yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

KORSANA KARŞI BAŞARI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliğiyle korsan taksiye karşı mücadelede büyük başarı elde ettiklerini ifade eden Anık, "İzmir bu alanda da örnek durumda. Mücadeleyle İzmir'de korsan taksi çok azaldı. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ve Trafikten Sorumlu il Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özuslu'ya da teşekkür ediyoruz" dedi. İzmir'e gelen kruvaziyer gemilerinin taksici esnafına çok büyük katkısı olduğunu belirten Anık, şunları söyledi: "Günlük ortalama 150- 200 taksi oradan işe gidiyor. İzmir'de düzenlenen fuarlar da kar oranımızı yüzde 25 artırıyor." ■ NİDA ALADAĞ