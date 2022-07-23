600 milyonluk yatırım ile güvenlikli bandrol

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kullanımına başladığı yeni nesil bandroller, yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte bandrollerden koruyor. Çıplak gözle kolayca kontrol edilmesi sayesinde tüketicilerin her birini denetçi yapan yeni nesil bandroller, Eylül ayında devreye girmesi planlanan mobil uygulama üzerinde de takip edilebilecek. Toplam 600 milyon yatırımla hayata geçen, Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni nesil bandroller Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisinde, yüksek güvenlik özellikleriyle üretiliyor.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandrollerin kullanımına başlandı. Yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, üstün teknoloji, yüksek güvenlik ve tasarım özellikleriyle hem tüketicileri koruyor hem de devletin vergi kaybının önüne geçiyor. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında yırtılınca yeniden kullanılamaz ve kopyalanamaz olması, herkes tarafından kolaylıkla uygulama üzerinden kontrol edilebilir olması geliyor. 600 milyon lira yatırımla hayata geçen yeni nesil bandroller, Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi olma özelliğini taşıyan İzmir Bağyurdu Organize Sanayi'deki fabrikada, merkez bankalarının sahip olduğu yüksek güvenlik standartlarıyla üretiliyor.



ÖTV GELİRLERİ GÜVENCEDE

Fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Türkiye'de son 14 yıldır aynı bandroller kullanılıyordu ama gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin 125 milyar liralık kısmını güvenceye almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



NİDA ALADAĞ

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