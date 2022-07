İzmir esnafının gururu oldular

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Robot Yarışması'nda yarı finale kadar çıkma başarısını gösterdi. Haziran ayında Şanlıurfa'da düzenlenen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması ön elemelerine katılan öğrenciler, Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu isimli robotlarıyla, finallerde yarışacak 256 robotun arasına girmeyi başardılar.



MUTLU'YA SÖZ VERDİLER

Yarışmada başarı gösteren Alper Tug, Egemen Çavga ve Tolga Uçar adlı öğrencilerle lisenin Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmenlerinden Sezgin Çekerekli, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerin geldiği noktadan gurur duyduklarını kaydeden Sezgin Çekerekli, "Yarı finale kadar yarışan robotlarımız okulumuzu, ilimizi, ve kurumumuzu başarı ile temsil etmiştir. İzmir Birliği'nin ve İzmir Esnaf Teşkilatı'nın gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu bizi güçlendiriyor ve cesaretlendiriyor. İESOB Başkanımız Zekeriya Mutlu'yu ziyaretimizde, kendisine başarılarımızı sürdüreceğimizin sözünü verdik" dedi.



TÜRKİYE'DE BİR İLK

Çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmanın zorunluluğuna değinen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise memnuniyetini dile getirdi. Mutlu, "Teknoloji dünyada alışkanlıkları, yaşam biçimini değiştiriyor. İş hayatında da yeniliklere ayak uyduramayanlar, bilgiyi kullanamayanlar zamanla erimeye ve yok olmaya mahkum oluyor. Bu nedenle İzmir Birliği her zaman eğitimi önemsemiş ve çalışmalarında eğitime ayrı bir önem vermiştir. 2006 yılında açılan bu lise, Birliğimizin eğitime verdiği önemin en önemli kanıtı olmuştur. İESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'de bir esnaf kuruluşunun öğretim hayatına kazandırdığı ilk meslek okuludur. Birliğimiz ve teşkilatımızın gururudur. Bu nedenle genç öğrencilerimizin üstün başarılarını gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. İzmir Esnaf Teşkilatı her zaman gençlerimizin destekçisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

