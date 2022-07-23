İzmir’e 1.3 milyarlık teşvik

Resmi Gazete'de yayınlanan Mayıs ayı teşvik listesine göre İzmir'den 44 şirket toplamda 1.3 milyar liralık teşvikten faydalanacak. Ayrıca Aliağa Belediye'sinin 2 adet GES projesi de teşvikten yararlanmaya hak kazandı. Mayıs'ta 824 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 29 milyar 610 milyon 151 bin 557 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 21 bin 86 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. İzmir'den de aralarında plastik, metal, otomotiv, ambalaj, tekstil, gıda, sağlık, mühendislik, lojistik, enerji, tarım, yazılım olmak üzere 44 şirket bu teşvikten faydalandı. Ayrıca Aliağa Belediyesi'nin iki çatı üstü güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi de 16 milyona yakın bir destek aldı.

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