Robotik cerrahi hekimlere ve hastalara avantaj sağlıyor

ÖZEL Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağladığını söyledi. ROBOTİK cerrahinin avantajları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna: "Robotik cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir. Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır. Geleneksel açık ve kapalı ameliyat teknolojilerinin kısıtlamaları aşılarak karmaşık ameliyatların yapılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem genellikle küçük kesilerle robot kolların vücuda müdahalesiyle gerçekleştirilir. Küçük kesi ile gerçekleştirilen operasyon hastanın vücudundaki travma ve kanamayı da en aza indirger. Böylelikle hastanın iyileşme ve normal yaşamına dönme süresi de kısalır" diye konuştu.







TEKNOLOJİDE SON NOKTA

PROF. Dr. Burak Turna, "Sağlıkta ülke olarak çıtamızı daha da yükselttik. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Buradan tüm Türkiye ve dünyada, ülkemizin sağlık alanındaki gelişimini gösteren bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Sağlık camiamız, teknoloji kullanımıyla dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği zorluk derecesi yüksek tüm ameliyatlarla, diğer tanı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek bir donanım ve kapasiteye sahip" diye konuştu. ROBOTİK cerrahide ekibin deneyiminin de önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Burak Turna şunları söyledi: "Deneyimli cerrahlar ve ekibi bir araya getirerek prostat tedavisi alanında dünyada ilk 20 merkez arasına girmeyi hedefliyoruz."